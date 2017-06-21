Дворкович: от 1-го тайма в исполнении сборной России у меня тяжёлые впечатления

Председатель совета директоров РЖД и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«От первого тайма тяжёлые впечатления. Гол был необязательный, могли аккуратнее сыграть. Но вовсе не было стыдно за команду. В целом по матчу выглядели очень достойно. Мне кажется, ничья была бы справедливым результатом, но спорт есть спорт. Конечно, мастерство Роналду сыграло свою роль. Был напор, было желание, был отрезок, в который мы доминировали, однако не удалось сравнять счёт.
Никакие шансы у нас не пропали. Просто нужно выигрывать у Мексики, и тогда всё будет хорошо. Будем болеть за нашу сборную. В матче с мексиканцами, думаю, у России шансов будет не меньше, чем с португальцами. Мексика — отличная атакующая команда, а в защите есть некоторые проблемы. Надо попытаться их использовать. Если реализуем то, что создадим, и сыграем внимательно, тогда будут шансы», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.