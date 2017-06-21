Бернарду Силва: россияне тоже создали сборной Португалии много проблем

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Тяжело сравнивать сборную России и Мексики. Обе команды сильные. Не знаю, кто из них лучше. Даже несмотря на то, что результат двух матчей получился разным. Россияне нам тоже создали много проблем. Я очень доволен, что нам удалось победить в Москве», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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