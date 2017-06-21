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Бубнов: вина за пропущенный гол лежит на Кудряшове и Акинфееве

21 июня 2017, среда. 23:57. Футбол

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций Россия — Португалия (0:1). По его мнению, в пропущенном голе виноваты защитник Фёдор Кудряшов и вратарь Игорь Акинфеев.

«Сантуш учёл ошибки матча с Мексикой, где он сделал ставку на возрастных и проверенных бойцов. В этот раз на поле не было ни Нани, ни Куарежмы, и сделано это было для того, чтобы не дать россиянам функционального преимущества. И физически, и технически, и по командной игре соперник выглядел лучше. Можно сказать, что Португалия контролировала ход встречи от начала и до конца, эпизодами позволяя хоть что-то россиянам. Со всеми нашими атаками с флангов соперник справлялся без труда – они были предсказуемы и легко предотвратимыми с учётом наличия в центре защиты Пепе и Алвеша. К тому же португальцев устраивала и ничья, а когда в самом дебюте им удалось забить, довести дело до победного конца для них оставалось делом техники.

В том эпизоде подача шла с фланга и достаточно далёкого расстояния, и в большей степени вина за гол лежит на Кудряшове, который неправильно выбрал позицию. Непростительно давать Роналду так много свободного пространства в своей штрафной. С ним надо было играть плотнее, и, если бы не такой зазор, ему было бы куда тяжелее пробить. Кроме того, часть вины лежит и на Акинфееве. Роналду пробил несильно и прямо над голкипером, который спасал команду в куда более безвыходных ситуациях.

Когда команда проигрывает, она автоматически активизируется, поэтому нет ничего удивительного в том, что россияне после перерыва заиграли живее. Сказались и тактические перестановки, и замены, но в целом проблемы остались те же. Нам не хватало темпа, качества передач, чтобы создать сопернику настоящие проблемы. Чтобы оказать системное давление на противника, нужно контролировать мяч, а у нас с владением были серьёзные проблемы. В этом плане португальцы были лучше, пусть и имели на один день отдыха меньше», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.

Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.

Акинфеев: процентов на 80 гол Роналду — моя ошибка
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Александр Бубнов Игорь Акинфеев Фёдор Кудряшов Кубок конфедераций
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