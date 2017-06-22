Сборная России отменила тренировку на стадионе ЦСКА в четверг

Сборная России отменила тренировку на стадионе ЦСКА в Москве, которая была запланирована на четверг, 22 июня. Вместо этого восстановительное занятие после матча 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 со сборной Португалии (0:1) пройдёт в спортивных залах отеля.
Отмечается, что восстановительная тренировка будет закрытой для представителей СМИ. Во второй половине дня национальная команда вылетит в Казань, где 24 июня ей предстоит сыграть заключительный матч 3-го тура группового этапа со сборной Мексики.