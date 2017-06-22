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Самедов: Роналду — великий мастер

22 июня 2017, четверг. 00:27. Футбол

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения команды от португальцев (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций поделился впечатлениями от игры звёздного нападающего соперника Криштиану Роналду, ставшего автором единственного гола.

«Роналду — великий мастер, и именно он забил победный мяч. Португалия — классная команда в принципе, так что не знаю, насколько она зависима от Криштиану. Я не могу сказать, было бы нам легче без него или труднее. Это футбол — у них есть Роналду, который забил победный гол. У нас есть свои проблемы, которые надо решить. Впереди матч с Мексикой, и надо двигаться вперёд», — сказал Самедов в интервью «Газете.Ru».

Как девочка-инвалид из России принесла удачу Криштиану Роналду
Португалия с минимальным счётом победила Россию (1:0). О трогательной акции перед матчем и других ярких эпизодах игры – в нашей фотоленте.
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Александр Самедов Криштиану Роналду Кубок конфедераций
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