Самедов: Роналду — великий мастер

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения команды от португальцев (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций поделился впечатлениями от игры звёздного нападающего соперника Криштиану Роналду, ставшего автором единственного гола.
«Роналду — великий мастер, и именно он забил победный мяч. Португалия — классная команда в принципе, так что не знаю, насколько она зависима от Криштиану. Я не могу сказать, было бы нам легче без него или труднее. Это футбол — у них есть Роналду, который забил победный гол. У нас есть свои проблемы, которые надо решить. Впереди матч с Мексикой, и надо двигаться вперёд», — сказал Самедов в интервью «Газете.Ru».