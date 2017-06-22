Евсеев: то, как Роналду забил России, подтверждает его статус лучшего в мире

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев после поражения россиян от команды Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций отметил игру звёздного нападающего португальцев Криштиану Роналду, ставшего автором единственного гола.
«В первые минуты были видны агрессия и стремление нашей команды, но гол, который забила Португалия, смешал нам все карты. Легко пропустили. Всё началось с обычного перевода с одного фланга на другой, не успели накрыть подающего игрока, а потом взять под присмотр атакующих игроков. Роналду даже не выпрыгивал, а с места забивал мяч, потому что он всё видел: мяч, свою позицию, всех защитников, вратаря. Он всё идеально рассчитал, что и подтверждает, что он лучший в мире.
На нашей сборной сказалась планомерная подготовка, которую она вела к турниру. Физическое состояние российских игроков позволило переломить во второй половине ход встречи. И это наша заслуга. Но португальцы играли, отталкиваясь от того преимущества, которое они получили в первом тайме, и смогли удержать победный результат», — сказал Евсеев в интервью «Газете.Ru».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.