Сорокин: довольны ходом и посещаемостью Кубка конфедераций

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, всё ли устраивает организаторов Кубка конфедераций — 2017 в России.
«В целом доволен, как проходят соревнования. У нас нет никаких фундаментальных проблем. Не было никаких нареканий со стороны ФИФА. Конечно, есть отдельные моменты, которые мы учтём при организации чемпионата мира. Впрочем, не стоит загадывать, ведь турнир находится в развитии, надо всё довести до конца. У нас впереди ещё полторы недели. На данный момент всё в порядке. Стучим по дереву.
В целом мы довольны посещаемостью турнира. Такой уровень достаточно высок для Кубков конфедераций. Однако вы понимаете, что на этот турнир ходят в основном россияне. То есть наши болельщики, по сути, поддерживают сборные других стран. Поэтому фанаты приезжих команд должны задать себе вопрос, почему они не приехали поддержать своих футболистов. Ведь мы пришли поддержать их коллективы. Как видите, на те игры, в которых не принимает участия национальная команда России, приходит по 32 тыс. человек. Если к этому добавить неприехавших болельщиков каждой из сборных, которые участвуют в соревнованиях, на нашем турнире был бы тотальный аншлаг», — сказал Сорокин в интервью «Газете.Ru».