«Барселона» отказалась продавать Андре Гомеша в клуб АПЛ за € 35 млн

«Барселона» ответила отказом на предложение продать полузащитника Андре Гомеша в один из клубов АПЛ за € 35 млн, утверждает Sport.es.
По данным источника, предложение по 23-летнему португальцу было сделано одним из английских клубов при посредничестве агента игрока Жорже Мендеша. Однако «Барселона» заявила, что Гомеш не продаётся, и не стала вести переговоры.
Какой именно клуб АПЛ интересовался полузащитником сине-гранатовых, не уточняется.
Ранее сообщалось, что интерес к Гомешу проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».