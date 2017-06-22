Игрок «РБ Лейпциг» Брума хочет играть, как Роналду, и стать лучшим в мире

У нового полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы Арминду Туэ далеко идущие планы. Футболист, защищавший цветы «Галатасарая», признался, что его футбольным кумиром является нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Роналду – мой большой кумир. Он не из этого мира, и я хотел бы играть так же классно, как он. Люди должны однажды сказать про меня, что я лучший в мире футболист», — приводит слова Брумы Sport Bild.
В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Брума провёл 30 матчей (все — с первых минут), в которых забил 11 голов, а также получил шесть жёлтых карточек и один раз был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. С «Лейпцигом» он подписал пятилетний контракт.