«Севилья» заплатит за Банегу € 9 млн

Полузащитник «Интера» Эвер Банега вернётся в Испанию. 28-летний хавбек близок к переходу в «Севилью», о чём информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Севилья» заплатит за аргентинского футболиста € 9 млн. Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний полузащитник покинул именно эту команду, в которой играл на протяжении двух лет.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Эвер Банега принял участие в 28 матчах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее интерес к полузащитнику также проявлял «Эспаньол».
Банега хочет покинуть «Интер» и может вернуться в Испанию