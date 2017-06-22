Президент «ПСЖ» не хочет плохих отношений с «Реалом» из-за Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не собирается приобретать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду любой ценой, сообщает Marca.
Аль-Хелаифи не хочет войны и плохих отношений с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. Поэтому сперва он намерен поговорить с ним и понять, насколько целесообразно пытаться купить трансферный лист игрока сборной Португалии.
В данный момент будущее Роналду в испанском гранде продолжает оставаться неясным в свете обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. В частности, не исключается, что Роналду пополнит ряды «ПСЖ».
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