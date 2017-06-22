«Астон Вилла» готова платить Терри £ 4 млн в год

Руководство «Астон Виллы» серьёзно заинтересовано в услугах бывшего защитника и капитана «Челси» Джона Терри. The Telegraph сообщает, что «вилланы» сделали 36-летнему футболисту конкретное предложение. В случае перехода Терри будет зарабатывать £ 4 млн (около € 4,5 млн) в год.
Помимо «Астон Виллы», в услугах бывшего защитника сборной Англии заинтересованы «Борнмут», «Вест Бромвич Альбион», «Суонси», «Бирмингем Сити», а также команды MLS и китайской Суперлиги.
Джон Терри не собирается завершать карьеру и хотел бы остаться в Европе.
Джон Терри склоняется к переходу в «Астон Виллу» или «Бирмингем Сити»