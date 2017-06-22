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«Ювентус» провёл переговоры с «Реалом» насчёт защитника Данило

22 июня 2017, четверг. 11:51. Футбол

Туринский «Ювентус» провёл переговоры с мадридским «Реалом» относительно приобретения защитника «сливочных» Данило, передаёт Cope.

Ранее сообщалось, что «старая синьора» провела переговоры с агентами бразильского футболиста. Теперь же представители бьянконери хотели понять, намерен ли «Королевский клуб» выставлять на трансфер своего игрока. Агенты Данило не отрицают факт переговоров между европейскими грандами, однако подчёркивают, что официального предложения «Ювентус» ещё не делал.

Согласно информации источника, «Реал» потребует за Данило не менее € 30 млн.

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Источник: COPE Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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