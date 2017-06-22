Сборная России провела тренировку в отеле

Сегодня сборная России провела тренировку в спортивном зале отеля, сообщает официальный «Твиттер» национальной команды. Как уже ранее сообщалось, во второй половине дня футболисты сборной России вылетят в Казань, где 24 июня им предстоит сыграть заключительный матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики.
Накануне подопечные Станислава Черчесова в Москве провели матч 2-го тура Кубка конфедераций с командой Португалии и уступили со счётом 0:1.
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Сборная России отменила тренировку на стадионе ЦСКА в четверг