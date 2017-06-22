Метшин: «Рубин» в прошлом сезоне потратил € 200 млн? Нет, были нормальные суммы

Бывший президент «Рубина» мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о трансферной политике казанского клуба в прошлом сезоне.
«Правда ли, что «Рубин» в прошлом сезоне потратил 200 миллионов евро? Не двести и не сто. Это были абсолютно нормальные для трансферного рынка суммы. С 2004 года «Рубин» всегда приобретал от 10 до 15 игроков каждый год. Другое дело, что клуб всегда был информационно закрыт. Сегодня, общаясь с новым президентом и зная спортивного директора, я вижу, что они понимают, что Жонатас, Рочина, Мвила – сильные игроки, а Жемалетдинов и Ахметов – будущее российской сборной.
Хави Грасия? Он ушёл без компенсации, по обоюдному согласию, пресс-служба «Рубина» так писала. Во всяком случае, я об этом читал», — передаёт слова Метшина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.