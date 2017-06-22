Булыкин: сборной России нужен забивной нападающий

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды от Португалии (0:1) в матче группы А второго тура Кубка конфедераций. Булыкин считает, что сборной нужен забивной нападающий.
«Игра понравилась, но не результат. Остался матч с Мексикой, который надо выигрывать. Нам нужен забивной нападающий. К сожалению, у Фёдора Смолова вчера не получилось, как и у всей нашей атакующей группы. Не хватало последнего паса, нужна острота, потому стопроцентных у нас не было моментов. Конечно, разница в подготовке европейских клубов и наших ощутима. Если бы Роналду не забил в начале, то было бы играть легче. У Португалии есть слабость: они сбавляют темп после забитого гола. Мексика этим воспользовалась, а мы – нет.
Нужно прекращать платить большие деньги футболистам и выстраивать бонусную систему. Некоторые наши игроки не понимают, ради чего тренируются. Хотя сейчас наша сборная в неплохой форме. Надо развивать с детства у наших футболистов технику, быстроту мышления. В этом очень многим сборным мы уступаем, и есть над чем работать. В РФПЛ не доверяют молодым игрокам. В Европе в 18-19 лет уже вовсю играют и вызываются в сборную, а у нас считают, что вся карьера ещё впереди и могут посидеть пока.
Фаворитами Кубка конфедераций являются Португалия, где играет лучший футболист современности, и Германия. Несмотря на второй состав, она тоже очень сильна и дисциплинированна. Но на таких турнирах всегда есть тёмные лошадки, которые могут удивить. Португалия – не команда одного футболиста, но Роналду там, безусловно, ключевая фигура. У нас тоже есть свои лидеры. Глушаков, например, который проявляет свои лидерские качества и в «Спартаке», и в сборной», – передаёт слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.