Оскар дисквалифицирован на 8 матчей китайской Суперлиги

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован за действия, которые привели к драке в матче китайской Суперлиги. Клуб бразильца встречался с «Гуанчжоу Фули» (1:1).
В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой приняли участие представители обеих команд.
В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).
Китайская футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Оскара на 8 матчей, а также оштрафовать на € 5,2 тыс евро. На поле Оскар сможет выйти не раньше 13 августа. В этот день «Шанхай СИПГ» сыграет с «Чунцин Лифань».
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».