Действия Оскара привели к массовой драке в матче китайской Суперлиги

В матче 13-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай СИПГ» (1:1) на поле произошла массовая драка.
В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё по одному игроку «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой участвовали представители обеих команд.
В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».