П. Шмейхель: если бы Каспер перешёл в «МЮ» — это была бы фантастика

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал возможный переход сына Каспера Шмейхеля в манкунианский клуб. Шмейхель-младший связан контрактными обязательствами с «Лестер Сити».
«Если бы Каспер перешёл в «МЮ», это был бы сон. Как отец я стараюсь оставаться нейтральным, но я думаю, что Каспер достаточно сделал и доказал, что может играть на самом высоком уровне.
Когда он впервые играл в Премьер-лиге, у него были сомнения, достаточно ли он хорош. Но, выступая в Лиге чемпионов, он доказал, что действует здорово. Если бы у Каспера была возможность перейти в «МЮ», это была бы фантастика», — цитирует Шмейхеля Goal.
Контракт 30-летнего Каспера Шмейхеля истекает летом 2021 года. Напомним, что Петер Шмейхель играл в «МЮ» с 1991 по 1999 год.