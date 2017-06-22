Роналду – Хамесу о его новом имидже: безобразная причёска

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал новый имидж своего партнёра по мадридской команде полузащитника Хамеса Родригеса.
Колумбиец представил публике свой новый имидж, опубликовав фотографию в своём «инстаграме». Одним из тех, кто прокомментировал эту фотографию, оказался Роналду, который оставил запись: «Безобразная причёска».
Ранее в испанских СМИ сообщалось, что будущее Хамеса в «Реале» в данный момент в немалой степени зависит от того, как будут развиваться события вокруг Роналду.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хамеса Родригеса.