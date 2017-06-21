Судьба Мораты и Хамеса в «Реале» зависит от будущего Роналду

Судьба нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты и полузащитника Хамеса Родригеса в «Королевском клубе» по-прежнему не ясна, передаёт AS.
Футболисты недовольны своим положением в стане «сливочных», так как не имели в последнем сезоне соответствующей игровой практики. Оба готовы сменить клубную прописку в поиске больших игровых минут, однако их будущее в данный момент в немалой степени зависит от того, как будут развиваться события вокруг форварда команды Криштиану Роналду.
Обвинённый испанской прокуратурой в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн, португальский футболист твёрдо решил покинуть «Реал». Игрок считал, что в Испании к нему относятся как к преступнику, а клуб между тем не защищает его. Но после интервью президента Флорентино Переса он начинает пересматривать свою позицию. Если же Роналду всё-таки покинет испанский гранд, то тогда переход Мораты и Хамеса в другой клуб осложнится.