Камерун — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций

В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.
Камерунская команда вышла вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом на стадионе «Санкт-Петербург» отметился Андре-Франк Ангисса. Сравнять счёт австралийцы сумели на 60-й минуте — Марк Миллигэн реализовал пенальти, назначенный за очевидный фол.
Видеообзор матча Камерун — Австралия доступен на официальном странице ФИФА в YouTube.
Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 3 (1); 3. Австралия — 1 (2); 4. Камерун — 1 (2).