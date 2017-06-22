Сборная России прибыла в Казань для проведения матча с Мексикой

Сборная России прилетела в Казань, где в ближайшую субботу проведёт заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций—2017 с командой Мексики.
«Долетели нормально, сегодня провели восстановительную тренировку. Погода прохладная — что в Москве, что здесь. Будем спокойно готовиться. У нас все игры решающие. И первая с Новой Зеландией, и вторая с Португалией, и сейчас будет третья решающая. У нас к этому всему произошла адаптация», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч».
Матч Мексика — Россия состоится на стадионе «Казань Арена» в субботу, 24 июня. Начало — в 18:00 мск.
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