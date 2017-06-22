«Локомотив» продолжит просматривать Коряна

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью пресс-службе «железнодорожников» сообщил, что просмотр нападающего Аршака Коряна будет продолжен.
«Он ещё с нами побудет какое-то время. Аршак пока слишком мало тренировок провёл, чтобы о нём делать какие-то выводы», — уточнил Сёмин.
На просмотр в «Локомотив», который проводит сбор в Австрии, 22-летний форвард прибыл 17 июня.
Предыдущей командой воспитанника красно-зелёных был голландский «Витесс», за который он выступал с 2015 года.
А. Корян: ещё рано говорить о моём возвращении в «Локомотив»