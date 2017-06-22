«Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника Мохамеда Салаха из «Ромы». За красных Салах будет выступать под 11-м номером.
Таким образом, Салах возвращается в Англию, где непродолжительное время выступал за «Челси».
По данным СМИ, контракт 25-летнего египтянина с английским клубом рассчитан до июня 2022 года, а заработная плата составит € 5,5 млн в год.
«Рома» сообщила, что сумма трансфера составила € 42 млн и может возрасти на € 8 млн благодаря бонусам.
«Я очень рад быть здесь. Я очень счастлив. Очень хочу выиграть что-то для этого клуба. У нас отличная команда и очень хорошие игроки», — заявил Салах.
За «Рому» Салах выступал с августа 2015 года. В составе римской команды хавбек провёл 83 матча, забил 34 мяча и сделал 24 голевых передачи.
Салах стал игроком «Ливерпуля»