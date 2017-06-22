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Лёв: в Сочи и Казани прекрасные стадионы с отличными газонами

22 июня 2017, четверг. 23:48. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций–2017, а также поделился впечатлениями от стадионов в Сочи и Казани.

«Почему я не делал замен? Команда работала очень хорошо. Я видел, что игроки достаточно устойчивы, выносливы, сильно вкладывались в игру. Не чувствовал, что кто-то сдавал. У чилийцев во втором тайме не было ни одного момента.

Я выпустил Штиндля на острие, чтобы он сильно принимал мяч, обрабатывал его, и он справлялся со своими обязанностями. Я знал о его универсализме, он опытен, спокоен, уверен в себе, не страдает нервозностью. Он был очень убедителен.

«Казань-Арена»? Она прекрасна. В Сочи и Казани прекрасные стадионы, отличные газоны, на которых можно играть в качественный футбол», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Лёв: Кубок конфедераций даст возможность лучше узнать Россию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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