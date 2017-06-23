Дракслер: сборная Германии довольна своей игрой в матче с командой Чили

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций с командой Чили (1:1).
«Игра получилась трудной, но матч завершился вничью. Сборная Чили — сильный соперник, но мы предприняли максимум усилий, чтобы выиграть. Мы сыграли качественно с командой международного уровня.
В целом сделали всё возможное. Довольны собственной игрой. Рады, что забили один гол. Надеемся, что одержим победу в третьем матче группы.
В качестве капитана чувствую себя нормально», — передаёт слова Дракслера корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
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