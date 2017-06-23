Диас: немцы выставили много защитников? Гордимся, что сборную Чили уважают

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций с командой Германии (1:1).
«Немцы выставили много защитников? Мы гордимся, что к нам относятся с уважением. Значит, мы находимся на высоком уровне.
Мы с каждой сборной играем одинаково, несмотря на соперника. То, что немцы приехали молодым составом, — не показатель. Они сильны и выступают на высшем уровне, в больших клубах. Нельзя судить только по возрасту», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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