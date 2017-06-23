Источник: «Ювентус» хочет взять Саншеша в аренду на два года

«Ювентус» обратился к «Баварии» с предложением арендовать полузащитника Ренату Саншеша, сообщает Mediaset Premium.
Сделка по форме аналогична той, по которой в «Баварии» играл нападающий «Ювентуса» Кингсли Коман — двухлетняя аренда с возможностью выкупа по истечении срока.
В минувшем сезоне 19-летний Саншеш провёл 25 матчей за мюнхенцев, в которых результативными действиями не отметился. Португалец перешёл в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за € 35 млн.
Ранее «Ювентус» выкупил у «Баварии» защитника Мехди Бенатиа. Кроме того, туринцы ведут переговоры о приобретении нападающего мюнхенцев Дугласа Косты, но из-за высокой цены в € 50 млн сделка может не состояться.