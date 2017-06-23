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Источник: «Реал» нацелился на Бонуччи

23 июня 2017, пятница. 07:09. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Diario Goal.

Согласно информации источника, французский специалист не прочь увидеть в рядах своей команды этого футболиста. Если же «Королевскому клубу» не удастся приобрести игрока «старой синьоры», то тогда Зидан сделает ставку на одного из воспитанников клуба.

Ранее сообщалось, что видеть 30-летнего футболиста в «Челси» мечтает главный тренер лондонцев Антонио Конте — он работал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока готовы предложить туринцам не более € 54 млн. В свою очередь, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.

Контракт Бонуччи с бьянконери рассчитан до лета 2021 года.

Буффон: не думаю, что Бонуччи хочет чего-то, кроме как остаться в «Ювентусе»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Леонардо Бонуччи Трансферы
Новости. Футбол
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