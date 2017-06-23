Источник: «Реал» нацелился на Бонуччи

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Diario Goal.
Согласно информации источника, французский специалист не прочь увидеть в рядах своей команды этого футболиста. Если же «Королевскому клубу» не удастся приобрести игрока «старой синьоры», то тогда Зидан сделает ставку на одного из воспитанников клуба.
Ранее сообщалось, что видеть 30-летнего футболиста в «Челси» мечтает главный тренер лондонцев Антонио Конте — он работал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока готовы предложить туринцам не более € 54 млн. В свою очередь, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.
Контракт Бонуччи с бьянконери рассчитан до лета 2021 года.