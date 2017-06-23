Руй Патрисиу может стать игроком «Наполи»

Вратарь «Спортинга» Руй Патрисиу может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах португальского футболиста заинтересован «Наполи».
Отмечается, что неаполитанцы рассматривают вариант приобретения 29-летнего голкипера сборной Португалии в том случае, если команду покинет Хосе Рейна. Контракт Патрисиу с лиссабонским клубом рассчитан до 2022 года, а в его соглашении прописаны отступные в размере € 45 млн.
В прошлом сезоне голкипер провёл в чемпионате Португалии 31 матч и пропустил 34 мяча.