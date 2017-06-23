Шолль считает, что Алексис Санчес способен заменить Рибери и Роббена в «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль считает, что клуб должен найти замену таким игрокам, как 34-летний Франк Рибери и 33-летний Арьен Роббен. При этом Шолль упомянул нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«Роббен и Рибери уже не самые молодые игроки. Во всём мире есть горсточка футболистов, способных заменить их. И Санчес входит в эту горсточку. Это игроки особенной категории, которых мало во всём мире», — приводит слова Шолля интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что немецкий гранд заинтересован в услугах футболиста сборной Чили.