Самедов прочитал стихотворение в рамках проекта «Лирика футбола»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов принял участие в проекте «Лирика футбола», который проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. В рамках проекта будет выпущена серия роликов с футболистами российской футбольной Премьер-Лиги, читающими свои любимые стихотворения.
Самедов стал одним из героев проекта, прочитав стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном портале болельщиков чемпионата мира 2018 года в «Твиттере».