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УЕФА назвал 34 судей женского ЧЕ-2017. Россию представит бригада Пустовойтовой

23 июня 2017, пятница. 12:30. Футбол

УЕФА назвал 34 судей женского чемпионата Европы, который с 16 июля по 6 августа пройдёт в Нидерландах. Россия будет представлена бригадой арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой. Линейный рефери – Екатерина Курочкина.

Полный список арбитров:

Главные арбитры
Яна Адамкова (Чехия)
Стефани Фраппар (Франция)
Рием Хуссейн (Германия)
Бибиана Штайнхаус (Германия)
Каталин Кульчар (Венгрия)
Карина Витулано (Италия)
Моника Мулярчик (Польша)
Анастасия Пустовойтова (Россия)
Эстер Штойбли (Швейцария)
Пернилла Ларссон (Швеция)
Екатерина Монзуль (Украина).

Линейные арбитры
Саня Роджак-Каршич (Хорватия)
Ангела Кирияку (Кипр)
Луцие Ратайова (Чехия)
Шиан Мэсси (Англия)
Мануэла Николози (Франция)
Кристина Биль (Германия)
Катрин Рафальски (Германия)
Хрисула Куробилия (Греция)
Юдит Кульчар (Венгрия)
Мишель О'Нилл (Ирландия)
Лучия Абруццезе (Италия)
Юлиетте Бакер (Нидерланды)
Анна Дабровска (Польша)
Клаудия Югулеску (Румыния)
Михаэла Тепуза (Румыния)
Екатерина Курочкина (Россия)
Светлана Билич (Сербия)
Белинда Брем (Швейцария)
Мария Сукеникова (Словакия)
Александра Ардешева (Украина)
Марина Стрелецкая (Украина).

Четвёртые арбитры
Лина Лехтоваара (Финляндия)
Лоррейн Кларк (Шотландия).

Судейская команда состоит из 11 главных судей, 21 ассистента и двух четвёртых рефери. Список составлен по итогам майского подготовительного сбора, организованного на базе Футбольной ассоциации Нидерландов в Зейсте.

В команде арбитров представлена 21 европейская ассоциация. Женский ЧЕ-2017 пройдёт на семи стадионах в Нидерландах. Впервые в финальной стадии примут участие 16 команд.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Анастасия Пустовойтова Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
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