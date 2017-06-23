Юран возглавит любительский футбольный клуб «Зоркий»

Российский специалист Сергей Юран сообщил, что возглавит красногорский клуб «Зоркий», который выступает в первенстве России среди любительских клубов.
«Я становлюсь у руля футбольного клуба «Зоркий». Контракт рассчитан минимум на 2-3 года. Я встречался с руководством клуба и мэром города. У них есть план его развития и возвращения «Зоркого» во второй дивизион России. Клуб имеет свою историю, в советское время он выступал во втором дивизионе. После разговора с руководством меня заинтересовало то, что клуб не ограничивается на этом. Первый сезон – это формирование команды и создание академии моего имени.
Я сам имею отношение к Красногорску – моя жена оттуда, иногда мы играем там в футбол с администрацией Красногорска и непосредственно с самим мэром. Мы будем формировать команду практически с нуля. Сейчас мы занимаемся оформлением документов, из этого состава в нашу команду переведётся 3-4 человека», — рассказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.