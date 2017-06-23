Дзюба: у Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как проходят тренировки петербургского клуба на сборе в Австрии под руководством Роберто Манчини.
«Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжёлая работа. Ну ничего, прорвёмся, тяжёло в учении — легко в бою», — сказал нападающий в интервью клубному телевидению.
Итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых летом нынешнего года и отправился с «Зенитом» на первый предсезонный сбор в Австрию. Ранее «Зенит» расторг соглашение с Мирчей Луческу.
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