«Зенит» проведёт вторые сборы в Китцбюэле

Тренерский штаб «Зенита» определился с планами на вторую часть подготовки к сезону. Об этом сообщается на сайте питерского клуба.
27 июня команда вернётся в Петербург и получит два выходных дня. Вечером 30 июня сине-бело-голубые отправятся в Китцбюэль (Австрия), где будут тренироваться до 8 июля.
24 июня «Зенит» сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов в Гоинге с болгарским «Лудогорцем». Ранее подопечные Роберто Манчини уступили в контрольной встрече софийскому ЦСКА (1:2).
Видеообзор матча доступен на «Зенит-ТВ».
«Зенит» в первом матче под руководством Манчини проиграл софийскому ЦСКА