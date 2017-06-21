«Зенит» в первом матче под руководством Манчини проиграл софийскому ЦСКА

«Зенит» проиграл софийскому ЦСКА в контрольном матче. Встреча проходила в Гойнг-ам-Вильден-Кайзере (Австрия) на стадионе «Гойнг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу болгарского клуба. Это был первый матч «Зенита» под руководством Роберто Манчини.
На 16-й минуте Олег Шатов сделал диагональный перевод на левый край, Доменико Кришито ворвался в свободную зону и прострелил во вратарскую — голкипер не сумел зафиксировать мяч, а Андрей Панюков оказался первым на отскоке.
На 45-й минуте Энрике красивым финтом ушёл от двух соперников и сделал перевод на правый край, Кирилл Десподов прострелил во вратарскую, откуда Фернандо Каранга внёс мяч в полупустые ворота. На 63-й минуте петербуржцы потеряли мяч в центре поля и пропустили контратаку, в результате которой Кевин Меркадо с левого края ворвался в штрафную, поставил корпус и пробил в нижний угол.