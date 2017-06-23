Метро Москвы бесплатно доставило на матч Россия — Португалия 33 тыс. болельщиков

Московское метро в день матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1) 21 июня перевезло бесплатно 33 тыс. болельщиков и технического персонала турнира.
«Более 33 тысяч бесплатных поездок совершено в метро 21 июня, в день матча Россия — Португалия. Самыми востребованными стали прилегающие к стадиону станции „Спартак“ и „Тушинская“. Перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда. Интервал в движении поездов перед игрой составлял 1 минуту 40 секунд, а после — не превышал 2 минут», — цитирует «Интерфакс-Россия» пресс-службу Московского метрополитена.
Бесплатными поездками на метро на стадион и обратно воспользовались футбольные болельщики, волонтёры и представители технического персонала.