Ткаченко: в раздражительности Черчесова вижу попытку отвести давление от команды

Президент Prosports Management Герман Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал своё мнение по поводу раздражённых комментариев главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пресс-конференции после матча национальной команды с Португалией (0:1).
«Любые люди, в том числе представители клубов, игроков, журналисты, имеют полное право критиковать тренера национальной сборной. Как и высказывать свою точку зрения, интересоваться, задавать вопросы, в том числе очень неудобные. Но в крайней раздражительности ответов Черчесова я вижу попытку, может и подсознательную, отвести давление, критику с его команды, перенаправив всё это на себя», — сказал Ткаченко.