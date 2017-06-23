Берлускони: не стоит судить Доннарумму строго, для этого у нас есть политики

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал критику в адрес голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы, который отказался продлевать контракт с клубом, истекающий в 2018 году.
«Доннарумма – хороший 18-летний парень, который столкнулся со сложным выбором и большими деньгами в перспективе. Не стоит судить его строго, ведь для этого у нас есть 500 политиков, которые поменяли команду в нынешний срок парламентских полномочий, тем самым отвергнув голоса итальянцев», – цитирует бывшего премьер-министра Италии интернет-издание Football Italia.
Берлускони: кто на месте Доннаруммы не сделал бы то же самое?