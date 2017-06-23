На матче Мексика — Россия ожидается 42 тыс. болельщиков

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче между сборными Мексики и России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций—2017. Игра пройдёт на стадионе «Казань-Арена» в Казани, который вмещает 45 105 зрителей.
«Как говорит ФИФА, все билеты «выгружены». Тут сложная вещь – некоторые билеты «выгружаются» в продажу, некоторые распространяются партнёрами ФИФА. Предполагаем, что матч посетят 42 тыс. человек», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч Мексика — Россия состоится 24 июня, начало — в 18:00 мск. Россиянам для выхода из группы нужно одержать победу, мексиканцев устроит и ничья.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».