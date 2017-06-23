Марио Фернандес: маску придётся использовать три месяца

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который 23 июня провёл первую тренировку на австрийском сборе «армейцев», рассказал о своём самочувствии. Для Фернандеса, перенесшего операцию, связанную с травмой носа, была изготовлена специальная защитная маска.
«Очень счастлив, что вернулся! Причина задержки всем известна, мне было необходимо сделать операцию. Без неё невозможно было работать дальше. Рад, что присоединился к команде, буду набирать форму, чтобы быть готовым к началу чемпионата. Сейчас всё хорошо. С момента операции прошло около месяца. Остался небольшой отёк, но врачи допустили к тренировкам. Единственное, надо всё время надевать маску.
Она мне крайне необходима. В течение трёх месяцев надо её использовать на каждой тренировке. Если будет минимальный удар или столкновение, вся операция пойдёт насмарку. Маска сделана в Стокгольме. Она очень хорошо защищает нос, я чувствую себя уверенно при любом контакте.
Мне всегда тяжело даются первые тренировки, тем более месяц после операции я ничего не делал. Это нормально, буду прибавлять день за днём.
Да, календарь плотный, но у нас мощная команда, что мы доказываем на протяжении последних нескольких лет. Это нас не страшит. Задачи прежние — выйти в Лигу чемпионов и постараться выиграть чемпионат», — поведал Фернандес в интервью официальному сайту ЦСКА.