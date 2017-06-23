Кэррик: могу играть столько же, сколько и Гиггз, хотя до конца не уверен в этом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал, что пока не думал о завершении карьеры.
«Я не думаю о своём возрасте и стараюсь просто играть из года в год. Я многому научился у Скоулза, Гиггза и Гари Невилла, которые выступали в возрасте далеко за 30. Думаю, могу играть столько же, сколько и Гиггз (завершил карьеру в 40 лет. — Прим. „Чемпионата“), хотя до конца не уверен в этом», — приводит слова Кэррика Goal.
35-летний англичанин по окончании минувшего сезона продлил контракт с «МЮ» до лета 2018 года.