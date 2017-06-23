Трансфер нападающего «Ривер Плейт» Дриусси обойдётся «Зениту» в € 21 млн

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». Как сообщает El Comercio, сумма трансфера составит € 21 млн. По данным источника, € 15 млн получит аргентинский клуб — именно такая сумма прописана в контракте 21-летнего форварда в качестве отступных. Кому достанутся ещё € 6 млн, не сообщается.
Ранее главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что Дриусси вскоре должен перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
Тренер «Ривер Плейт» подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в «Зенит»