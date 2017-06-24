Руни не получает предложений по трансферу из «МЮ» из-за высокой цены

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не получает предложений от клубов, сообщает Mirror. Заинтересованных в футболисте отпугивает высокая зарплата Руни, а также то, что «МЮ» не хочет отпускать своего форварда бесплатно.
Контракт Руни с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления ещё на год, зарплата нападающего составляет около £ 300 тыс. (€ 343 тыс.) в неделю.
Наиболее активный интерес к форварду проявлял «Эвертон», однако главный тренер «ирисок» Рональд Куман не делал предложений «МЮ». Несколько китайских клубов также выражали заинтересованность в Руни, однако сам игрок не хотел бы продолжать карьеру в Китае по семейным обстоятельствам.