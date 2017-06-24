«Барселона» поздравила Месси с 30-летием

Испанская «Барселона» поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинскому футболисту исполнилось 30 лет.
«С днём рождения, Лео! Сегодня ему исполнилось 30 лет», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» в «Твиттере».
Месси дебютировал в официальных матчах за «Барселону» в 2004 году, когда ему было 17 лет. С тех пор он вместе с командой восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок и шесть раз Суперкубок страны. На международной арене Месси с каталонцами четыре раза добился победы в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. За время выступлений в испанской команде форвард пять раз получал «Золотой мяч».