Каррера посоветовал Манчини не свистеть в доме

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал несколько советов Роберто Манчини, который недавно переехал в Россию и стал новым главным тренером «Зенита».
«Никогда не здоровайся или пожимай руки через порог, это к невезению, и никогда не свисти в доме или в помещении — денег не будет. Здесь всегда живёшь в напряжении. Я хожу в город только тогда, когда со мной рядом моя жена. Я могу сходить в любой итальянский ресторан, чтобы хорошо поесть, хотя я и не пренебрежителен к русской кухне», — цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.
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