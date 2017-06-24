Дриусси будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси в «Зенит».
«Как вы уже знаете, «Зенит» договорился о трансфере аргентинского форварда Себастьяна Дриусси. Ещё в четверг стороны ударили по рукам. Сумма трансфера — € 21 млн. Есть и другие затраты: подъёмные, комиссия, зарплата. Получать Дриусси, по моим сведениям, будет € 2,5 млн в год. Контракт рассчитан на пять лет», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».
В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.