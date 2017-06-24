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Дриусси будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год

24 июня 2017, суббота. 18:28. Футбол

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси в «Зенит».

«Как вы уже знаете, «Зенит» договорился о трансфере аргентинского форварда Себастьяна Дриусси. Ещё в четверг стороны ударили по рукам. Сумма трансфера — € 21 млн. Есть и другие затраты: подъёмные, комиссия, зарплата. Получать Дриусси, по моим сведениям, будет € 2,5 млн в год. Контракт рассчитан на пять лет», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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Ривер Плейт ФК Зенит Трансферы
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
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