Мексика — Россия: на матче повторён рекорд посещаемости «Казань Арены»

На матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Мексики и России присутствуют 41 585 зрителей. Игра проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».
41 585 болельщиков — повторение рекорда посещаемости «Казань Арены». Ранее такое же количество зрителей присутствовало на матче между «Рубином» и «Ливерпулем» (0:1) в ноябре 2015 года в Лиге Европы. Вместимость стадиона в Казани — 45 105 болельщиков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. Идёт второй тайм, счёт — 2:1 в пользу мексиканцев.